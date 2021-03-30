Çoban yeniden atandı

Çoban Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Yozgat Danışmanlığı görevinin kendisine verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Spor Kurulu Başkanlığı olarak Yozgat’ta Covit-19’dan etkilenen Yozgat amatör kulüplerini ziyaret etmeyi düşündüklerini söyledi. Çoban, ‘’Covit-19 sürecinden etkilenen yerel kulüplerimizi İl Başkanımız Abdullah Yaşar'ında katılımıyla ziyaretlere başlayacağız. İlimizde tüm spor kulüplerine ziyaretlerimiz devam edecek ve CHP Spor Kurulu ve CHP Yozgat İl Başkanlığı olarak sürekli bir arada olarak bu süreci atlatacağız. Covit-19 salgın sürecinin hafiflemesi durumunda daha geniş toplantılar ve spor çalıştayları düzenle hedefimizi gerçekleştirmeyi umut ediyorum’’ dedi.