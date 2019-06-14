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CK Enerji’den Futbol Turnuvası

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi tarafından ‘Askıda Ekmek Projesi’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak maksadıyla ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ yapılacak.

CK Enerji’den Futbol Turnuvası

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi tarafından ‘Askıda Ekmek Projesi’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak maksadıyla ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ yapılacak.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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CK Enerji’den Futbol Turnuvası

Geçen sene Sivas ilinde düzenlenen turnuva bu sene Yozgat ilinde gerçekleştirilecek. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi’nin 2017 yılında başlattığı Askıda Ekmek projesi kapsamında bir de futbol turnuvası gerçekleştiriliyor. Turnuvaya Yozgat’taki kurumlar tarafından oluşturulacak futbol takımları katılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek turnuva neticesinde il birincisi olan takım, daha sonra Bölge Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. Turnuvayla ilgili Gazetemiz Koordinatörü Erhan Kayhan’a bilgi aktaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Ürün Satış ve Destek Yönetmeni Oktay Yılmaz, Askıda Ekmek Kampanyası’nı gündemde tutabilmek maksadıyla turnuva düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl Sivas’ta yapılan turnuvayı bu sene Yozgat iline de taşıdıklarını bildiren Oktay Yılmaz, Askıda Ekmek Kampanyası kapsamında projenin tüm paydaşlarıyla birlikte bugüne kadar 700 bin ekmeğin paylaşıldığını da sözlerine ekledi.

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