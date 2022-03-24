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Cizre hazırlıkları sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin 25'inci haftasında evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

24 Mart 2022 Perşembe 00:53
Cizre hazırlıkları sürüyor

Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy gözetiminde yapılan antrenman hafif koşu ile başladı. Top atma-tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj çalışmaları geriden oyun kurma ile devam eden idman, maçla tamamlandı. Sarı siyahlı ekip Antrenörü Bahadır Aksoy, Allpower Akü Cizre Belediyespor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Puan cetvelinde alt sıralarda bulunan takımların ilginç bir hafta yaşayacaklarını anlatan Aksoy, ‘’Geçen hafta, ligde oynadığı tüm maçları kazanan lig lideri Halkbank ile deplasmanda oynadığımız maçı şanssız şekilde 3-2 kaybettik. Oyuncularımız bu maçta çok iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi bu haftaki maçta da göstermemiz gerekiyor. Artık ligin sonuna geldik. Bu hafta evimizde son maçımızı oynayacağız. Bu maçı kazanıp hem düşme potasından tamamen uzaklaşmak hem de Play-Off şansımızı artırmak istiyoruz. Ben tüm taraftarlarımızı bu önemli maça davet ediyorum’’ dedi.
Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı 26 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Sorgun Spor Salonu'nda başlayacak.

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