Çizgiler tamam

Geçtiğimiz haftalarda çatısında bakım ve onarım çalışması yapılan Sarıkaya Spor Salon’unda yapılan sportif müsabakalar ve antrenmanlar sonunda parke üzerinde yıpranan saha çizgileri de geçtiğimiz günlerde çizilmeye başlanmıştı. Birkaç gün süren saha çizgileri de çizilerek hazır hale getirilen Sarıkaya Spor Salon’unda yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarının yapılacak olan incelemeler sonrasında devam edebileceği öğrenildi.