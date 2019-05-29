Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
248.124
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6328
EURO
6.7280

Çizgiler tamam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bakıma alınan Sarıkaya Spor Salon’unda saha çizgileri de tamamlandı.

Çizgiler tamam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bakıma alınan Sarıkaya Spor Salon’unda saha çizgileri de tamamlandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
11 Okunma
Çizgiler tamam

Geçtiğimiz haftalarda çatısında bakım ve onarım çalışması yapılan Sarıkaya Spor Salon’unda yapılan sportif müsabakalar ve antrenmanlar sonunda parke üzerinde yıpranan saha çizgileri de geçtiğimiz günlerde çizilmeye başlanmıştı. Birkaç gün süren saha çizgileri de çizilerek hazır hale getirilen Sarıkaya Spor Salon’unda yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarının yapılacak olan incelemeler sonrasında devam edebileceği öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Judocular İftarda buluştu
Judocular İftarda buluştu
Amcaya forma
Amcaya forma
YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR
YOZGATSPOR’U KONUŞTULAR
Tekvando kurslarına devam
Tekvando kurslarına devam
Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor
Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor
Taraftardan destek mesajı
Taraftardan destek mesajı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim