Cirit şampiyonu Yozgat’tan

Okul sporları kapsamında düzenlenen Atletizm yarışmalarında Yozgat İl birincisi olarak grup müsabakalarına katılan burada da derece alarak Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanan Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Cirit Atmada Türkiye şampiyonu çıkardı. Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullar arası puanlı atletizm final müsabakalarına Yozgat’ı temsilen Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu sporcuları katıldı. 15 takımdan 181 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Atletizm müsabakalarında Cirit atma branşında Songül Suntan Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm sporcusu olan Songül Suntay, Türkiye şampiyonluğunu Yozgat’a getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılarının bundan sonrada devam edeceğini vurgulayan genç sporcu, ‘’Beni çalıştıran ve bu günlere gelmemden üzerimde büyük emeği olan Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca okul yönetimimi, desteklerini esirgemeyen Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’ı başta olmak üzere Sorgun Belediyesi’ne, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer’e de teşekkür ederim’’ dedi.