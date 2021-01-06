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Cimnastike devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursu Antrenör Behiye Tekerlek gözetiminde devam ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:21
Cimnastike devam

Hafta içi çocukların sağa çıkmalarının serbest olduğu saatlerde Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen Cimnastik kursunda sporcular Covit-19 tedbirlerini gözeterek çalışma yapıyorlar. Her antrenman öncesinde HES kodları kontrol edilen sporcuların aynı zamanda ateşleri de ölçülürken antrenman sırasında ise sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyarak antrenman yapıyorlar. Pandemi nedeniyle okulların tatil olduğu bu günlerde çocuklar boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyorlar.

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Cimnastike Devam
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