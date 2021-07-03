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Cimnastik ile formlarını koruyorlar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursuna gençler ile birlikte formlarını korumak isteyen yetişkin bayanlarda yoğun ilgi gösteriyor.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:32
Cimnastik ile formlarını koruyorlar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Behiye Tekerlek gözetiminde Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen bayanlar Cimnastik antrenmanları 17:00-19:00 arasında gerçekleştiriyor. Yetişkin bayanların yoğun ilgi gösterdiği Cimnastik antrenmanlarında bayanlar hem formlarını hem de esnekliklerini koruyorlar. Denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandıran cimnastik kursuna Yozgat’ta 7’den 77’ye her yaş gurubundan vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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Cimnastik Ile Formlarını Koruyorlar
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