Cimnastik günü kutlandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz önderliğinde çok amaçlı spor salonunda minik Cimnastikçilerin katılımı ile kutlandı. Kutlamalarda öğrencilerine bir konuşma yapan Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz, Almanya’da yapılan 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında İbrahim Çolak ve Ahmet Önder tarafından alınan ilk dünya madalyalarının tarihi dikkate alınarak Cimnastik haftası ve gününün kutlandığını söyledi. Ekim ayının 2’inci haftasının Türkiye’de Cimnastik haftası olduğunu dile getiren Öz, ikinci Cumartesinin ise Cimnastik günü olarak kutlandığına vurgu yaptı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açtıkları Cimnastik kursuna devam eden öğrenciler ile bu etkinliği geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kutladıklarını dile getiren Öz, tüm Cimnastikçilerin haftasını kutladığı ifade etti.