Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1178
ALTIN
488.148
DOLAR
7.8814
STERLİN
10.2889
EURO
9.3052

Cimnastik günü kutlandı

HER yıl Ekim ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Cimnastik haftası Yozgat’ta çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:10
Cimnastik günü kutlandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz önderliğinde çok amaçlı spor salonunda minik Cimnastikçilerin katılımı ile kutlandı. Kutlamalarda öğrencilerine bir konuşma yapan Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz, Almanya’da yapılan 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında İbrahim Çolak ve Ahmet Önder tarafından alınan ilk dünya madalyalarının tarihi dikkate alınarak Cimnastik haftası ve gününün kutlandığını söyledi. Ekim ayının 2’inci haftasının Türkiye’de Cimnastik haftası olduğunu dile getiren Öz, ikinci Cumartesinin ise Cimnastik günü olarak kutlandığına vurgu yaptı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açtıkları Cimnastik kursuna devam eden öğrenciler ile bu etkinliği geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kutladıklarını dile getiren Öz, tüm Cimnastikçilerin haftasını kutladığı ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Günü Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADANA YOZGAT’A ACI GELDi
ADANA YOZGAT’A ACI GELDi
Kızlar deplasmanda kayıp: 38-26
Kızlar deplasmanda kayıp: 38-26
YOZGATSPOR SIKINTILI
YOZGATSPOR SIKINTILI
Çalıştığımız yerden gol yedik
Çalıştığımız yerden gol yedik
HEDEF GALiBiYET
HEDEF GALiBiYET
Yozgatspor hazır
Yozgatspor hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim