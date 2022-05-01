Cimnastiğe devam

Sorgun stadında gerçekleştirilen kursa öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, sentetik saha üzerinde de gönüllerince eğleniyorlar. Uzun zamandır cimnastik eğitimi aldıklarını söyleyen öğrenciler, ‘’Estetik bir vücut görünümü kazandıran cimnastik kasların dengeli bir şekilde dağılımını sağlıyor, sağlıklı bedensel gelişim yaşanmasını mümkün hale getirir ve boy-kilo dengesi kazandırıyor. Esneklik, sürat, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerimizi geliştiren cimnastiği çok seviyoruz. Cimnastik yaparak hem enerjimizi doğru kullanıyoruz, hem de çok keyifli vakit geçiriyoruz’’ dediler.