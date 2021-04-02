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Çimentospor’u konuk edecek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Dördüncü Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Sorgun’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, üçüncü hazırlık müsabakasını Çorum Çimentospor ile Pazar günü oynayacak.

02 Nisan 2021 Cuma 00:01
Çimentospor’u konuk edecek

Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde Sorgun’da yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip, hazırlık dönemi boyunca şimdiye kadar iki tane hazırlık müsabakası oynadı. İlk hazırlık müsabakasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi takımı ile Sivas’ta 1-1 berabere kalmıştı. İkinci hazırlık müsabakasında ise Ankara’da Haymanaspor ile oynayan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 1-0 mağlup etmişti. Pazar günü ise Sorgun ilçe stadında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çorum Çimentospor ile saat 14.00’da karşı karşıya gelecek. 

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Çimentospor’u Konuk Edecek
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