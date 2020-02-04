ÇILDIR,SERi PEŞiNDE

Kırmızı siyahlı ekibin yeni teknik patronu Cemal Çıldır, yaptığı açıklamada, Nazilli Belediyespor müsabakasında kendilerini yalnız bırakmayan Yozgatspor taraftarına çok teşekkür ettiğini söyledi. Bu galibiyete taraftarında, oyuncuların da yönetiminde ihtiyacının olduğunu dile getiren Çıldır, ‘’7-8 haftadır kazanamayan bir Yozgatspor vardı. Benimle birlikte içeride çıktığımız ilk maçımızı kazandık. Bundan sonra İnşallah puan ve puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yakalayacağımız seri ile de ligde üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Futbolcularımın hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Korkunun ecele faydası yok diyebiliriz. Korkmadan oynadık ve galip gelen taraf biz olduk. Takımımızdaki bu değişikliği birlik ve beraberliğe bağlıyorum. Taşın altına elini sadece futbolcu ve hoca koyamaz. Vefakar cefakar taraftar koyar, yönetim koyar, ilin basını koyar. Onun için birlikteliğimizi sağladığımız sürece bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz’’ dedi.