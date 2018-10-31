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Çıkışımız sürecek

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.

Çıkışımız sürecek

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, Sorgun Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:25
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Çıkışımız sürecek

Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ligde dört haftalık periyodun geride kaldığını ve Pazar günü oynadıkları Sorgun Gençlikspor galibiyeti ile puanlarını 6’ya çıkararak bir çıkış sürecine girdiklerini söyledi. Geçen hafta deplasmanda Sorgun Belediyespor’a şansız bir şekilde yenildiklerini hatırlatan Yılmaz, ‘’Sorgun Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyeti, Sorgun Gençlikspor galibiyeti ile telafi ettik. Sorgun Gençlikspor müsabakası bizim için bir çıkış maçıydı ve bunu kazandık. Bu hafta Yemenoğlu Bozokspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka yapmayacağız. Bu haftayı hükmen galibiyet ile tamamladık bundan sonraki haftalarda da çıkışımızı sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi.

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Çıkışımız Sürecek
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