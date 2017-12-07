-Çıkışımız sürecek

Antrenör Soner Arslan gözetiminde Sorun Spor Salon’unda Ordu Anadolu İHL ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı ekip, rakiplerini yenerek hem liderliklerini sürdürmek hem de namağlup unvanlarını korumak istiyor.

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Soner Arslan, Ordu Anadolu İHL ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını bu müsabakayı kazanarak yollarına emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.

Ordu ile oynayacakları müsabakaya çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Arslan, ‘’Oyuncularım moral ve motivasyon açısından bu müsabakaya hazırlar. Güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndererek ligde hem liderliğimizi hem de namağlup unvanımızı korumak istiyoruz’’ dedi.