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‘Çıkışımız devam edecek’

10 Şubat 2017 Cuma 06:30
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Geçtiğimiz hafta sahasında ligde kalma mücadelesi veren rakibi Yıldızeli Birlikspor'u yenerek ligin ikinci yarısında galibiyet ile tanışan Yozgatspor'da bütün gözler hafta sonu oynanacak olan derbi mücadelesine çevrilmiş durumda.

‘Çıkışımız devam edecek’
 İç Anadolu derbisinde Kırşehir'e konuk olacak olan Yozgatspor'da teknik direktör Feridun Dündar, "Yıldızeli maçını kazandık artık o maç geride kaldı şimdi önümüzde Kırşehirspor ile oynayacağımız mücadele var bu maçı da kazanmak zorundayız ben oyuncularıma güveniyorum çıkışımızı Kırşehir maçı ile de sürdüreceğiz’’ dedi. 
Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 12 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeşil Kırşehirspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı yoğun tempoda ki çalışma ile sürdürdü.
Teknik direktör Feridun Dündar Bozok stadından yapılan çalışmaya eksiksiz tüm futbolcular katılırken Yıldızeli Birlikspor maçında kazanılan 3 puan sonunda futbolcuların keyiflerinin yerine geldiği de gözlendi.
Çalışmaya düz koşu ile başlayan kırmızı-siyahlı ekip antrenmana daha sonra dar alan da pas ve kanat organizasyon çalışmalarıyla devam etti. Çalışmanın son bölümünde çift kale maç yapan kırmızı-siyahlı takımda futbolcuların çift kalede gösterdiği hırs, istek zorlu Kırşehirspor mücadelesi öncesinde teknik kadroyu galibiyet konusunda sevindirdi.
Feridun Dündar, "Yıldızeli karşısında kazanarak kendimize geldik ikinci yarıda yaşadığımız şansızlığa da bir son verdik. Artık bu maç tamamen geride kaldı şimdi önümüzde Pazar günü deplasmanda Kırşehirspor ile oynayacağımız mücadele var. Kendi sahasında kolay kolay kaybetmeyen bir ekibe karşı oynayacağız. Bu açıdan Kırşehirspor maçını kazanmak çok önemli. Yıldızeli maçında yakaladığınız çıkışı Yeşil Kırşehirspor zaferiyle süslemek istiyoruz’’ diye konuştu. 
Yeşil Kırşehirspor takımının da kendileri gibi çıkış yakalamak isteyen bir takım olduğuna vurgu yapan kırmızı siyahlı ekibin Yozgatlı hocası Feridun Dündar, iki takım için de zor geçecek olan bu doksan dakikada gülen tarafın kendilerinin olacağına inandığını, Yeşil Kırşehirspor maçı ile çıkışlarının süreceğini sözlerine ekledi. 
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