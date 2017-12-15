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Çıkışa geçeceğiz

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, bu hafta Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları müsabakayla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Çıkışa geçeceğiz

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, bu hafta Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları müsabakayla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Çıkışa geçeceğiz

Ligin ikinci yarısında beklenmedik sonuçlar alan ve yaşadığı puan kayıpları ile grupta 5’inci sıraya kadar gerileyen Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda Paşaköy Gençlikspor ile oynayacağı müsabaka ile çıkış yakalamak istiyor. Boğazlıyan Şekerspor’un tecrübeli çalıştırıcısı Doğan Ayyıldız, ligin ikinci yarısına hiç iyi başlamadıklarını ve kötü sonuçlar alarak gerilediklerini hatırlattı. Bu hafta Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları müsabaka ile tekrar bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarının altını çizen Ayyıldız, ‘’Bizim hedefimiz Play-Off’lara kalmak. İlk üçte yer alan takımlar arasında çok fazla puan farkımız yok. Bu hafta deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u yenersek bir çıkış yakalarız ve sonraki haftalarda da alacağımız galibiyetler ile yukarıya tırmanışa geçeriz diye düşünüyorum. Yeter ki ligin ilk yarısında gösterdiğimiz performansı bu haftadan itibaren yeniden gösterelim’’ dedi.

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