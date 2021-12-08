Çıkış peşinde

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Pazar günü Yozgatspor karşısında istemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ve zirve yolunda ağır bir yara aldıklarını söyledi. Bu hafta sonu Yeşil Kamanspor ile oynayacakları müsabakada yaşadıkları bu puan kaybını telafi edeceklerine inandığını dile getiren Demirbilek, Ligde son üç haftada çıktıkları müsabakada toplam 2 puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı. Ligde şimdiye kadar kendi taraftarları karşısında galibiyet sevinci yaşayamadıkları için ayrı bir üzüntü içerisinde olduklarının altını çizen Demirbilek, ‘’Ligde puan kaybı yaşadığımız müsabakaların hepsinde de üstün taraf bizdik. Ancak son vuruşlardaki beceriksizliğimiz istediğimiz sonuçları almamızı engelledi. Ancak bu hafta sonu Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak kaybettiğimiz puanları telefi edeceğiz’’ dedi.