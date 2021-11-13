ÇIKIŞ ARIYORUZ

Yozgat’ı Liglerde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Çayıralan Esnafspor ile Sorgun Belediyespor Futbol ve Voleybol takımları hafta sonu rakiplerini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı Adana deplasmanında mağlup olarak tamamlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini taraftarının da desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. İç sahada bugüne kadar çıktığı iki müsabakayı da kazanmayı başaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, iç sahadaki yenilmezlik unvanını da korumak istiyor. Mavi kart cezalısı Atiye Gülseven’den yoksun bir şekilde sahaya çıkacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı milli oyuncunun boşluğunu taraftarları ile doldurarak maçı kazanmayı amaçlıyorlar. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yarın Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da Spor Toto takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Mardin deplasmanın da Yeni Kızıltepespor’a 3-1 mağlup olarak moral bozukluğu yaşayan sarı siyahlı ekip yarın konuk edeceği Spor Toto takımı yenerek yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın Çayıralan İlçe Stadında saat 14.00’da Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Bölgesel Amatör Ligi’nde ilk müsabakasına çıkan ve Yozgatspor ile karşı karşıya gelen Çayıralan Esnafspor güçlü rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine karşılık ikinci yarıda oynadığı güzel oyun ile sahadan 2-2 berabere ayrılmıştı. Yozgatspor karşısında aldığı bir puan ile moral bulan Çayıralan Esnafspor yarın konuk edeceği Yeşil Kamanspor karşısında da iyi bir futbol ortaya koyup sahadan üç puan ile ayrılan taraf olmayı hedefliyor. Çayıralan Esnafspor ile aynı gurup yer alan Sorgun Belediyespor ise yarın Kırşehir Mucur İlçe Stadında saat 14.00’da Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftaya lider girmesine karşılık Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığı mağlubiyet ile liderlik koltuğunu Mucur Yabanlıspor’a kaptıran sarı siyahlı ekip, deplasman da lideri yenerek Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmenin peşindi. Aynı grupta yer alan Yozgatspor ise bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek.