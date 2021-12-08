Cihangir şampiyonları tebrik etti

Çandır ilçesini temsilen Badminton turnuvasına katılan kız takımı bütün rakiplerini yenerek il birincisi oldu. Erkek takımı ise oynadığı final müsabakasını kaybedince ikincilik ile yetindi. Şampiyonluk turu atan kız takımını öğretmenleri ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Cihangir, oyuncuları tebrik ederek çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. Sporculara Grup müsabakalarında başarı dileğinde bulunan Kaymakam Cihangir, Bodminton takımının ilçelerini grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.