Çiğdemlispor’un acı günü

Çiğdemlispor’dan yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün değerli oyuncularından Ahmet Hakan Karadavut vefat etmiştir, Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar dileriz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah’’ denildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak Ahmet Hakan Karadavut Allah’tan rahmet, Çiğdemlispor camiasına ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.