Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448
ALTIN
506.958
DOLAR
8.3961
STERLİN
11.8499
EURO
10.2403

Çiğdemlispor’un acı günü

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından sorgun temsilcisi Çiğdemlispor’un başarılı oyuncusu Ahmet Hakan Karadavut vefat etti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
Çiğdemlispor’un acı günü

Çiğdemlispor’dan yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüzün değerli oyuncularından Ahmet Hakan Karadavut vefat etmiştir, Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar dileriz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah’’ denildi. 
Bizde İleri Gazetesi olarak Ahmet Hakan Karadavut Allah’tan rahmet, Çiğdemlispor camiasına ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.  

Anahtar Kelimeler:
Çiğdemlispor’un Acı Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’A HAYRAN KALDILAR
YOZGAT’A HAYRAN KALDILAR
Yozgat ASP’ye milli davet
Yozgat ASP’ye milli davet
Sorgun Lige katılmama kararı aldı
Sorgun Lige katılmama kararı aldı
BiSiKLET TURUNDA YOBiS DESTEĞi
BiSiKLET TURUNDA YOBiS DESTEĞi
Kayaalp Olimpiyatlara hazırlanıyor
Kayaalp Olimpiyatlara hazırlanıyor
Emniyet Müdürü Kaya’ya forma hediyesi
Emniyet Müdürü Kaya’ya forma hediyesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim