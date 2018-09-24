Çiğdemlispor’a sponsor

Çiğdemlispor’dan yapılan açıklamada gurbette yaşayan hemşehrilerinden Efe Tour’un sahibi Mehmet Efe’nin Çiğdemlispor formasına sponsor olduğu bildirildi. Çiğdemlispor kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir, gurbetçi hemşehrileri Mehmet Bey’e bu desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Kendilerinin bu vesileyle Efe Tour’un tanıtımını yapmak istediklerini dile getiren Özdemir, ‘’Efe Tour Almanya’da araba kiralama, uçak bileti, otel ve tatil gibi alanlarda hizmet vermektedir. Efe Tour Hac ve Umre organizasyonları düzenlemek için ise çalışma yürütmektedir. En kısa zamanda Hac ve Umre ibadetleriniz için hizmet vermeye başlayacaktır. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz Efe Tour’un hizmetlerinden faydalanabilirler’’ dedi.