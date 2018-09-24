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Çiğdemlispor’a sponsor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Çiğdemlispor’a Efe Tour sponsor oldu.

Çiğdemlispor’a sponsor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Çiğdemlispor’a Efe Tour sponsor oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Çiğdemlispor’a sponsor

Çiğdemlispor’dan yapılan açıklamada gurbette yaşayan hemşehrilerinden Efe Tour’un sahibi Mehmet Efe’nin Çiğdemlispor formasına sponsor olduğu bildirildi. Çiğdemlispor kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir, gurbetçi hemşehrileri Mehmet Bey’e bu desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Kendilerinin bu vesileyle Efe Tour’un tanıtımını yapmak istediklerini dile getiren Özdemir, ‘’Efe Tour Almanya’da araba kiralama, uçak bileti, otel ve tatil gibi alanlarda hizmet vermektedir. Efe Tour Hac ve Umre organizasyonları düzenlemek için ise çalışma yürütmektedir. En kısa zamanda Hac ve Umre ibadetleriniz için hizmet vermeye başlayacaktır. Avrupa’da yaşayan hemşehrilerimiz Efe Tour’un hizmetlerinden faydalanabilirler’’ dedi. 

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:17
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