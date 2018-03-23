Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403

Çiğdemlispor şampiyonluk istiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Çiğdemlispor 1 Nisan tarihinde başlayacak olan lig hazırlıklarını sürdürürken hedefini de şampiyonluk olarak belirledi.

Çiğdemlispor şampiyonluk istiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Çiğdemlispor 1 Nisan tarihinde başlayacak olan lig hazırlıklarını sürdürürken hedefini de şampiyonluk olarak belirledi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
2 Okunma
Çiğdemlispor şampiyonluk istiyor

Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğru, Şefaatli Belediyespor, Tuzkayaspor ve Yozgat Belediyespor gibi güçlü takımların yer aldığı B grubunda çok zorlu bir ligin kendilerini beklediğini söyledi.
Lig hazırlıklarının sürdürdüklerini dile getiren Doğru, ‘’1 Nisan tarihinde başlayacak olan lige iyi hazırlanıyoruz. Bir iki hazırlık müsabakası oynadık ve takımımızın durumunu ile gençlerimizin neler yapabileceğini gördük. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum ve güçlü rakipler arasından sıyrılarak lig sonunda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkan 3 takımdan biri biz olacağız buna inanıyorum. Genç oyuncularımız ile tecrübeli oyuncularımız ile oluşturduğumuz takımımız ligde çok büyük işler başaracaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOCCE OYNADILAR
BOCCE OYNADILAR
Sarıkaya’da spor eğitimine devam
Sarıkaya’da spor eğitimine devam
YOZGATSPOR’A MÜSiAD DESTEĞi
YOZGATSPOR’A MÜSiAD DESTEĞi
Bozokspor İzmir’e gidiyor
Bozokspor İzmir’e gidiyor
Bugün yolcular
Bugün yolcular
Mert Özkan sakatlandı
Mert Özkan sakatlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim