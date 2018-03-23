Çiğdemlispor şampiyonluk istiyor

Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğru, Şefaatli Belediyespor, Tuzkayaspor ve Yozgat Belediyespor gibi güçlü takımların yer aldığı B grubunda çok zorlu bir ligin kendilerini beklediğini söyledi.

Lig hazırlıklarının sürdürdüklerini dile getiren Doğru, ‘’1 Nisan tarihinde başlayacak olan lige iyi hazırlanıyoruz. Bir iki hazırlık müsabakası oynadık ve takımımızın durumunu ile gençlerimizin neler yapabileceğini gördük. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum ve güçlü rakipler arasından sıyrılarak lig sonunda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkan 3 takımdan biri biz olacağız buna inanıyorum. Genç oyuncularımız ile tecrübeli oyuncularımız ile oluşturduğumuz takımımız ligde çok büyük işler başaracaktır’’ dedi.