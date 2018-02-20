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Çiğdemlispor kuruldu

SORGUN ilçesinin Çiğdemli Beldesi’nde kurulan futbol kulübü, tescil işlemlerini tamamlayarak, ikinci amatör küme futbol ligine dahil edildi.

Çiğdemlispor kuruldu

SORGUN ilçesinin Çiğdemli Beldesi’nde kurulan futbol kulübü, tescil işlemlerini tamamlayarak, ikinci amatör küme futbol ligine dahil edildi.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Çiğdemlispor kuruldu

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan Çiğdemlispor futbol kulübü Başkanı Muhammed Ali Özdemir, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer’i makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Biçer, belde gençlerinin yanında olduğunu, kulübün başarısı için elinden geleni yapacağını, her türlü maddi manevi desteği vereceğini belirtti.
Kulüp Başkanı Özdemir, kadroyu yaptıkları transferlerle güçlendirdiklerini söyledi.
Özdemir, Sorgun Belediyespor’dan kaleci Mahmut Tokatlı, kanat oyuncusu Furkan Kadam, Yozgat İl Özel İdarespor’dan Samed Erciyas’ı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Çiğdemlispor, Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele verecek. Grupta Bişekspor, Yozgat Belediyespor, Yenifakılıspor, Tuzkayaspor takımları bulunuyor.

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