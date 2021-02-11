Çiğdemli’den Ekinci’ye ziyaret

Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğru’yu makamında kabul eden Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Birinci Amatör Kümede mücadele eden ilçelerinin futbol takımı olan Çiğdemlispor’a ellerinden geldiği kadar imkanlar ölçüsünde destek olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Ekinci, Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğru’nun kendilerini ziyaretinden dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti. Çiğdemlispor Antrenörü Murat Doğru ise Çiğdemlispor olarak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin her zaman yanlarından olduğunu belirtti. Kendilerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarının altını çizen Doğru, Belediye Başkanı Ekinci’ye Çiğdemlispor forması hediye etti.