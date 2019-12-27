Çiğdemli rahat nefes aldı

Sezona umutlu başlayan ancak üst üste aldığı puan kayıpları ile kendisini biranda kümede kalma potasında bulan Çiğdemlispor, ligin son sırasında yer alan Paşaköy Gençlikspor karşısında aldığı galibiyet ile kümede kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Rakibi ile arasındaki puan farkını 5’e yükselten Sorgun temsilcisi ateş hattından uzaklaştı. Çiğdemlispor Kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir, sezona Play-Off parolası ile başladıklarını ancak iyi oyunlarının karşılığını skora yansıtamadıkları için biranda kendilerini alt sıralarda bulduklarını söyledi. Sezonun ilk haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Çekerek Belediyespor berabere kaldıklarını hatırlatan Özdemir, ‘’Ligin ikinci haftasını bay geçince ardından da bu sezonun flaş takımı Çayıralan Esnafspor ile karşılaşıp mağlup olunca takımımızın konsantrasyonu biraz bozuldu. Daha sonra toparlamamıza karşılık ligin ilk yarısının sonlarına doğru bir düşüş yaşadık ve bu hafta oynadığımız Paşaköy Gençlikspor müsabakasına kadar da bu düşüşümüz devam etti. Aslında bütün müsabakalarımıza mutlak galibiyet parolası ile çıkıyoruz ve takımımız çok iyi oynuyor ancak bu iyi oyunumuzu bu haftaya kadar bir türlü skora yansıtamadık. Hal böyle olunca da takımımız biranda ateş hattına geriledi. Ancak bu hafta aldığımız galibiyet ile rahat bir nefes aldık. Tamamen kendi imkanlarımızı ile gönüllülük esasına dayalı kurduğumuz takımımız bana göre iyi mücadele ediyor ve bu ligin örnek ekiplerinden bir tanesi, belki bu sezon istediğimizi yapamadık ama önümüzdeki dönemlerde takımımız çok daha iyi noktalara gelecektir’’ dedi.