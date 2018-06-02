Çiğdemli kalıcı olmak istiyor

Çiğdemlispor kulüp başkanı Murat Doğru, önümüzdeki sezon Birinci Amatör Küme iyi bir sezon geçirmek için çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunu ikinci sırada bitirerek Play-Off oynayan ve penaltı atışları sonrasında da Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselen Çiğdemlispor kendine yeni hedefler belirledi. Çiğdemlispor Kulüp Başkanı Murat Doğru, zorlu bir sezonun ardından hedefleri olan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükseldiklerini hatırlattı. Şimdi kendilerine yeni bir hedef belirlediklerini dile getiren Doğru, ‘’İlk hedefimiz yeni olduğumuz Birinci Amatör Kümede kalıcı olmak. Elimizden geldiği kadar üst sıralara oynamak. Çok güçlü takımların yer aldığı bu ligde zor bir sezon bizi bekliyor. Ama biz Çiğdemlispor olarak bütün zorlukların üstesinden gelebilecek bir takımız. Umarım henüz tarihi belli olmayan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde güzel bir sezon geçiririz’’ dedi.

