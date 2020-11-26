Çiğdemli bakım bekliyor

Çiğdemli kasabası sakinleri yıllardır atıl vaziyette bulunan futbol sahasının tekrardan faaliyete geçmesini istiyorlar. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çiğdemlispor’un Kulübü Başkanı Muhammed Ali Özdemir, stadın elverişsiz olması nedeniyle düzenli antrenman yapamadıklarını söyledi. Stadın faaliyete geçmesinin hem Çiğdemli için hem de Yozgat için büyük bir kazanım olacağını belirten Özdemir, Çiğdemli Belediyesi ve kulübümüzün girişimleriyle stadın yaptırılması için ilgili kurumlara başvurduklarını dile getirdi. Stadın tribünleri, tel örgüleri ve soyunma odaları mevcut olduğunu vurgulayan Özdemir, ‘’Zeminin suni çim yapılmasıyla birlikte beldemize kazandıracağımız bu tesis sayesinde beldemizden ve çevresinden nice sporcular yetişecektir. Tesis eksikliği nedeniyle altyapıya önem veremiyor, beldemiz ve çevresindeki genç yeteneklere ulaşamıyoruz. Kasabamız bulunduğu konum nedeniyle çevredeki diğer köy ve kasabalara da hizmet sağlayacak bir kapasitededir. Stadımız sadece Çiğdemliye değil yakınlarındaki yerleşim birimlerine de hizmet verecektir. Ayrıca stadın sportif katkılarının yanında ekonomik katkıları da olacaktır. Beldemize deplasmana gelecek olan takımlar kasaba ekonomisine katkıda bulunacaktır. Sayın yetkililerin bu konuyla ilgilenmelerini talep ediyoruz” dedi. Kasaba sakinlerinden Yusuf Ünsal ise, “Yıllar önce bu saha çimdi. Burada düzenlenen turnuvalara etraftan birçok takım katılıyordu. O güzel günlerin tekrardan gelmesi için devlet büyüklerimizden istirham ediyorum lütfen bizim stadımızı spor yapmaya elverişli hale getirin” diye konuştu.