Çiftkale bugün

Deplasmanda aldığı galibiyetin verdiği moralle çalışmalarına Salı günü kendi tesislerinde başlayan Yozgatspor, antrenmanlarına bugün yapacağı çiftkale ile devam edecek. Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde, maçın oynanacağı Bozok Stadı’nda saat 15.00’da yapacağı antrenmanda, Pazar günü oynayacakları maçın provasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte, bu hafta forma giyebilecek oyuncalarda netleşecek.