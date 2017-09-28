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Çiftkale bugün

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatpor, Pazar günü konuk edeceği Kükçülerspor ile oynayacakları maçın provasını bugün gerçekleştirecek.

Çiftkale bugün

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatpor, Pazar günü konuk edeceği Kükçülerspor ile oynayacakları maçın provasını bugün gerçekleştirecek.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:10
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Çiftkale bugün

Deplasmanda aldığı galibiyetin verdiği moralle çalışmalarına Salı günü kendi tesislerinde başlayan Yozgatspor, antrenmanlarına bugün yapacağı çiftkale ile devam edecek. Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde, maçın oynanacağı Bozok Stadı’nda saat 15.00’da yapacağı antrenmanda, Pazar günü oynayacakları maçın provasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte, bu hafta forma giyebilecek oyuncalarda netleşecek.

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