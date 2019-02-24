Çifte sevinç yaşadık

Yozgatsporlu futbolcu ve taraftarlar Ünye maçının ardından çifte sevinç yaşadılar. Beş yıl önce Yozgat’ta dünyaya gelen Burak Emre Kayan ve Leyla Kayan çiftinin biricik kızları Mina Kayan’ın doğum gününü ailesi, Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve Yozgatspor taraftarı birlikte kutladılar. Maçın ardından tribün önüne pasta getirilirken, minik Mina da Başkan Arslan’ın kucağında, ailesiyle birlikte pastadaki mumları üfledi. Yozgatspor taraftarı da sevgi gösterisinde bulunarak, minik Mina’nın beşinci yaşını Yozgatspor galibiyetiyle birlikte kutladılar.

