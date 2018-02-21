Çiftçiler, Beştepe’ye çıktı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, kurumda görevli Şube Müdürü İsmail Dişli, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Açıkgöz ile 18 üretici Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ‘Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor’ programında ağırladığı çiftçilere, ‘Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık.

Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız’ diye seslendi.

Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ettiklerini belirten Erdoğan,

‘Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz. Ziraat Bankası aracılığıyla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sayısını artırmak için yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz’ dedi.