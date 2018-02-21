Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115424
ALTIN
161.983
DOLAR
3.7883
STERLİN
5.2904
EURO
4.6718

Çiftçiler, Beştepe’ye çıktı

TÜRKİYE genelinde 81 ilden çok sayıda çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

Çiftçiler, Beştepe’ye çıktı

TÜRKİYE genelinde 81 ilden çok sayıda çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
52 Okunma
Çiftçiler, Beştepe’ye çıktı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, kurumda görevli Şube Müdürü İsmail Dişli, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Açıkgöz ile 18 üretici Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ‘Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor’ programında ağırladığı çiftçilere, ‘Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık.
Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız’ diye seslendi.
Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ettiklerini belirten Erdoğan,
‘Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz. Ziraat Bankası aracılığıyla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sayısını artırmak için yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
Bozokspor’da Sakarya hazırlığı
Bozokspor’da Sakarya hazırlığı
Oyunculardan CV istedik
Oyunculardan CV istedik
Sorgun kritik dönemeçte
Sorgun kritik dönemeçte
Çamlık ilk puanını aldı
Çamlık ilk puanını aldı
Basketbolda final bugün
Basketbolda final bugün

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim