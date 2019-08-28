CiDDi SINAV

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor bu sezon ilk defa resmi bir müsabakada taraftarının karşısına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda bugün Bozok Stadında saat 14.00’da Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenip bir üst tura yükselmek istiyor. Bugün Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor, dün yaptığı son taktik antrenmanının ardından maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bugün Aksaray Belediyespor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakayı önemsediklerini dile getiren Arslan, iki takım açısından da önemli olan bu müsabakada kazanan tarafın kendilerinin olacağına inandığını belirtti. Taraftarların desteğini de arkalarına alarak bu sezen çıktıkları ilk resmi müsabakayı kazanacaklarını vurgulayan Arslan, ‘’Türkiye kupasında bir üst tura çıkmak istiyoruz. Oyuncularımız çok çabaladılar, çok çalıştılar ve bu müsabakaya tam manasıyla hazırlar. İyi bir ekip kurduğumuza inanıyorum, bu takımın bu sezon güzel işler başaracağını da düşünüyorum, yeter ki halk olarak birlik ve beraberlik içerisinde olalım, takımımıza her zaman destek çıkalım’’ dedi.