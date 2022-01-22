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Çiçekdağı’nda zeka oyunu turnuvası

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:50
Çiçekdağı’nda zeka oyunu turnuvası

 Düzenlenen turnuvada kendi okullarında dereceye giren öğrenciler 4 kategoriye ayrıldı. Okul Öncesi öğrenciler "Dedektif Oyunu", İlkokul öğrencileri "Hedef 5 Oyunu", Ortaokul öğrencileri," Mangala Oyunu" ve Lise öğrenciler "Satranç" kategorilerine ayrılarak kıyasıya mücadele verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam turnuvada birinci gelen öğrencilere sertifika ve ödüllerini vererek başarılar diledi. Ayrıca Sağlam, düzenlenen turnuvada emeği geçen okul idarecilerine turnuvaya gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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