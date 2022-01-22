Çiçekdağı’nda zeka oyunu turnuvası

Düzenlenen turnuvada kendi okullarında dereceye giren öğrenciler 4 kategoriye ayrıldı. Okul Öncesi öğrenciler "Dedektif Oyunu", İlkokul öğrencileri "Hedef 5 Oyunu", Ortaokul öğrencileri," Mangala Oyunu" ve Lise öğrenciler "Satranç" kategorilerine ayrılarak kıyasıya mücadele verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam turnuvada birinci gelen öğrencilere sertifika ve ödüllerini vererek başarılar diledi. Ayrıca Sağlam, düzenlenen turnuvada emeği geçen okul idarecilerine turnuvaya gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.