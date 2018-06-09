CHP Taraftarı ziyaret etti

CHP Yozgat Milletvekili adayları ve il yönetimi Yozgatspor taraftarlarını ziyaret etti. CHP Yozgat Milletvekili adayları 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilli seçimleri açın çalışmalarını sürdürüyor. CHP Yozgat Milletvekili Adayları Ali Keven, Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Cadde taraftarlar derneği ziyaret etti. Taraftarlar ile buluşan CHP adayları, onların sıkıntılarını dinledi. CHP olarak Yozgatspor taraftarlarının yanında olduklarını söyleyen Ali Keven, Yozgatspor’a her zaman desteğe hazır olduklarını, seçilmeleri durumunda da Yozgatspor’un yanında olacaklarını ifade etti.