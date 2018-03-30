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Cezalıyız

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Aksaray Belediyespor müsabakasında Aksaray Belediyespor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Yozgatspor’a seyircisiz oynama cezası verildi.

Cezalıyız

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Aksaray Belediyespor müsabakasında Aksaray Belediyespor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Yozgatspor’a seyircisiz oynama cezası verildi.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Cezalıyız

Yozgatspor’un Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında Aksaray taraftarının stat koltuklarını kırması, yaklaşık stada 5 bin liralık zarar vermesinin faturası hem Yozgatspor’a hem de Aksaray Belediyespor’a kesildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan karar ise şu şekilde: Yozgatspor Klb. hakkında Aksaray Belediyespor müsabakasında, ikinci kez çirkin kötü tezahüratı nedeniyle bin lira para cezası, çıkan saha olayları nedeniyle 1maç seyircisiz oynama cezası, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 600 lira para cezası verilmesine karar verildi. Kararda ayrıca Aksaray Belediyespor hakkında; Yozgatspor müsabakasında, ikinci kez çirkin kötü tezahüratı nedeniyle bin lira para cezası, çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce Talasgücü Belediyespor müsabakasında tribünleri bayraklarla donatan Yozgatspor taraftarına bir maç seyircisiz oynama cezası veren Amatör Futbol Disiplin Kurulu bu kez de saha içerisinde Yozgatspor taraftarının neden olmadığı ve karışmadığı Aksaray taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle bir kez daha tartışmalı bir karar vererek Yozgatspor’u seyircisiz oynama cezası ile cezalandırdı.

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