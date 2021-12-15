Cezaları belli oldu

Ligi’n 6’ıncı haftasında Sorgun’da oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Sorgun Belediyespor Yozgatspor müsabakası sırasında Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor taraftarları arasında arbede çıkmıştı. Çıkan arbede Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Amatör Futbol Disiplin Kurulu ise iki takımdan savunma istedi. Savunmalarını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunan Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor’un savunmaları incelendikten sonra cezaları kesinleşti. Buna göre Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor’a çıkan saha olayları nedeni ile 2’şer bin lira para cezası kesilmesine karar verildi.