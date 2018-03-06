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Ceza bu görüntüye mi?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele veren Yozgatspor’a verilen bir maç seyircisiz oynama cezası, akıllara çeşitli soruları da getirmeye başladı.

Ceza bu görüntüye mi?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele veren Yozgatspor’a verilen bir maç seyircisiz oynama cezası, akıllara çeşitli soruları da getirmeye başladı.

06 Mart 2018 Salı 07:00
942 Okunma
Ceza bu görüntüye mi?

Yozgatspor ile Kayseri Talasgücü Belediyespor arasında oynanan karşılaşma sonrasında ‘saha içerisindeki olaylar’ diye adlandırılarak, verilen ceza geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçta uygulandı.
Ancak, Yozgatspor-Talasgücü Belediyespor arasındaki müsabakada, Futbol Disiplin Talimatında öngörülen ‘seyircisiz oynama cezasını’ gerektirecek bir olay yaşanmadı. Maç günü çekilen fotoğraflar, görüntüler tarandığında ise ortaya çok garip bir durum çıktı.
Talimatın 44’üncü Maddesinde yer alan ‘ayrımcılık’ başlıklı maddeye dayandırılarak, cezanın verilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.
Bu maddeye göre, ‘Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen’ futbolcular ve yöneticilere ağır yaptırımlar öngörülürken, ihlalin ağırlığına göre puan silme, saha kapatma, seyircisiz oynatma cezalarının da verilebileceği de belirtiliyor.
Yozgatspor-Talasgücü Belediyespor maçında tribünleri dolduran taraftarların elinde kırmızı-beyaz Türk Bayrakları dalgalanıyordu.
Amatör Disiplin Kurulu’nun bu görüntülere tahammül gösteremeyip, ceza vermiş olabileceği gündeme geldi. 

Son Güncelleme: 06.03.2018 12:05
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