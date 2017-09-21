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Ceyhan’a tecrübeli kaleci

Yozgatspor’un da mücadele vereceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grubun iddialı takımlarından Ceyhanspor geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Polat Keser ile anlaşmaya vardı.

Ceyhan’a tecrübeli kaleci

Yozgatspor’un da mücadele vereceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grubun iddialı takımlarından Ceyhanspor geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Polat Keser ile anlaşmaya vardı.

21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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Ceyhan’a tecrübeli kaleci

Almanya'nın Bochum takımında yetişen ve 2007 yılında Antalyaspor'a transfer olan başarılı kaleci 2013 yılına kadar Antalyaspor daha sonra ise Adanaspor, Hatayspor, Tokatspor, Kırklarelispor formalarını giydi. 

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