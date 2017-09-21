Ceyhan’a tecrübeli kaleci

Almanya'nın Bochum takımında yetişen ve 2007 yılında Antalyaspor'a transfer olan başarılı kaleci 2013 yılına kadar Antalyaspor daha sonra ise Adanaspor, Hatayspor, Tokatspor, Kırklarelispor formalarını giydi.
21 Eylül 2017 Perşembe 07:00
4 Okunma
Yozgatspor’un da mücadele vereceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grubun iddialı takımlarından Ceyhanspor geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli kaleci Polat Keser ile anlaşmaya vardı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol