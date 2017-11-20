-CEYHAN HAFİF GELDİ

Isparta Bölgesinden Tunç Özdemir’in yönettiği maçta Afyon bölgesinden Kurtuluş Aslan ve Halil Karakuş yardımcı hakem olarak görev aldı. Yozgatspor’da teknik direktör Aydın Yavuz, Mustafa Tahran’ın yerine Nizamettin’e ilk 11’de şans verdi. Kırmızı siyahlılar, maça taraftar desteğiyle başladı.

İlk dakikalardan itibaren rakibine baskı kurmaya çalışan kırmızı siyahlı ekip, duran toplarla sonuca gitmesini bildi.

İlk yarıda kazanılan korner atışları her iki kalede de tehlike yarattı. Yozgatspor, Hakkı Tosun, Ali Tayfun ve Nizamettin’in (2) golleri ile galibiyete ulaşıp, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

14’üncü dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Ali Yakup kullandı.

Ceyhan savunmasının uzaklaştıramadığı top Mehmet Şükrü’de kaldı. Bu futbolcunun sert şutu savunmadan döndü.

Dönen topu Hakkı Tosun, yerden sert ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek, takımın 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

16’ıncı dakikada Yozgatspor bu kez sol kanattan korner atışı kazandı. Ali Yakup’un kullandığı korner atışını Nizamettin ön direkten arkaya aşırdı.

Ali Tayfun müsait durumda topu ağlara gönderince sokr 2-0’a taşındı. 21’inci dakikada Ceyhanspor’un geliştirdiği atakta Özcan’ın sert şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

Korner atışını Burak kullandı. Lamine Ndiaye iyi yükselerek topu ağlara gönderince skor 2-1’e taşındı. 24’üncü dakikada Ceyhanspor’un kazandığı serbest vuruşu Özcan kullandı.

Top auta çıktı. 31’inci dakikada Ceyhanspor’un kazandığı korner atışını Burak kullandı. Topa iyi yükselen Hakkı’nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

37’inci dakikada Yozgatspor’un hızlı geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü kendi yarı alanından aldığı topla ceza alanına kadar girdi. Şutu yandan auta çıktı.

39’uncu dakikada Ali Yakup’un kullandığı korner atışında Burak’ın kafayla vuruşu auta çıktı.

40’ıncı dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya’nın ortaladığı topu Mehmet Şükrü sert bir vuruşla kaleye gönderdi.

Kaleci Polat kornere çeldi. Korneri Ali Yakup kullandı. Penaltı noktasında Burak’ın kafayla dokunduğu top Nizamettin’in önünde kaldı.

Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluşunca skor 3-1 oldu ve fark yeniden ikiye çıktı. 44’üncü dakikada Ceyhanspor’un kazandığı serbet atışı Özcan kullandı.

Kaleci Cengiz topu kontrol etti. İlk yarı Yozgatspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 50’inci dakikada Ceyhanspor’un geliştirdiği atakta Tuna’nın yaptığı ortaya Ndiaye dokunamadı.

56’ıncı dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Ziya bekletmeden kullandı. Savunmanın arkasına sarkan Nizamettin’in vuruşu ağlarla buluşunca skor 4-1 oldu.

60’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Ali Tayfun, Hakkı Tosun’u topla buluşturdu. Hakkı Tosun’un vuruşu auta çıktı.

74’üncü dakikada Yozgatspor atağında Ali Yakup, Hakkı Tosun’u gördü. Hakkı Tosun, topu Nizamettin’e çıkardı. Nizamettin’in vuruşu auta çıktı.

75’inci dakikada Ceyhanspor’un geliştirdiği atakta Abwo kaptığı toplu cezaalanı içerisine girdi. Kaleci Cengiz’i çalımladı. Boş kaleye göndermek istediği topa Burak son anda dokunarak mutlak golü önledi.

78’inci dakikada Ceyhanspor’un kazandığı serbest atışı Armağan kullandı. Hakkı Tosun kafayla uzaklaştırdı. 83’üncü dakikada Ceyhanspor, Abwo ile atakta geliştirdi. Bu futbolcunun ortasına iyi yükselen Ndiaye’nin kafa vuruşu auta çıktı. 90’ıncı dakikada Hakkı Tosun, kalecinin öne çıktığını görünce yaklaşık 40 metreden topu kaleye gönderdi. Top üstten auta çıktı. 90+1’inci dakikada Yozgatspor hızlı çıktığı anda Vehbi Furkan toplu buluştu. Müsait durumda vuruşu az farklı auta çıktı. Karşılaşma Yozgatspor’un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.