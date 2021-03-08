Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
413.271
DOLAR
7.5615
STERLİN
10.4426
EURO
8.9878
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

Çetin adaylığını açıkladı

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin 17 Mart tarihinde yapacağı seçimli olağan genel kurul toplantısı öncesinde İbrahim Çetin adaylığını açıkladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:51
Çetin adaylığını açıkladı

Mevcut başkan Adem Nazlı’nın aday olmayacağını açıklamasından sonra Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi Başkanlığı için ilk adaylığını İbrahim Çetin açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada bir önceki dönemde, Başkanvekili olarak görev yaptığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin 17 Mart Çarşamba günü yapılacak olan, 13’üncü Olağan Genel kurulunda, kader birliği ve yol arkadaşlığı yaptığım Adem Nazlı'nın özel sebeplerle aday olmayacağını açıklaması üzerine, kendisinin aday olduğunu söyledi. Çetin, Gerek son 2 dönemde Yönetim Kurulu İçerisinde yer alması nedeniyle elde ettiğim bilgi ve tecrübemle, gerekse 15 yıl mesleki anlamda dernekçiliğin içinde bulunması nedeniyle, Yozgat Hakemliğine katkı sağlamak, birliği ve beraberliği tesis etmek, ben değil biz olmayı başarmak adına, camiamızın da talep ve isteğine tepkisiz kalmayarak, 13. Genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna bildirdiğini belirtti. Çetin, ‘’Rabbim Genel Kurulumuzu hayırlara vesile kılsın. Camiamıza geçmişte görev alan başkanlarımız gibi, layıkıyla, hayırlı ve faydalı hizmet etmeyi bana ve tüm ekip arkadaşlarıma nasip etsin inşallah’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çetin Adaylığını Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP
KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP
Sorgun kupadan elendi
Sorgun kupadan elendi
Çayıralan stadı lige hazırlanacak
Çayıralan stadı lige hazırlanacak
Öğrenciler için spor salonu
Öğrenciler için spor salonu
Kızlar Gaziantep’te
Kızlar Gaziantep’te
Sorgun’dan malzeme desteği
Sorgun’dan malzeme desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim