Çetin adaylığını açıkladı

Mevcut başkan Adem Nazlı’nın aday olmayacağını açıklamasından sonra Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi Başkanlığı için ilk adaylığını İbrahim Çetin açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada bir önceki dönemde, Başkanvekili olarak görev yaptığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin 17 Mart Çarşamba günü yapılacak olan, 13’üncü Olağan Genel kurulunda, kader birliği ve yol arkadaşlığı yaptığım Adem Nazlı'nın özel sebeplerle aday olmayacağını açıklaması üzerine, kendisinin aday olduğunu söyledi. Çetin, Gerek son 2 dönemde Yönetim Kurulu İçerisinde yer alması nedeniyle elde ettiğim bilgi ve tecrübemle, gerekse 15 yıl mesleki anlamda dernekçiliğin içinde bulunması nedeniyle, Yozgat Hakemliğine katkı sağlamak, birliği ve beraberliği tesis etmek, ben değil biz olmayı başarmak adına, camiamızın da talep ve isteğine tepkisiz kalmayarak, 13. Genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna bildirdiğini belirtti. Çetin, ‘’Rabbim Genel Kurulumuzu hayırlara vesile kılsın. Camiamıza geçmişte görev alan başkanlarımız gibi, layıkıyla, hayırlı ve faydalı hizmet etmeyi bana ve tüm ekip arkadaşlarıma nasip etsin inşallah’’ dedi.