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Cengiz de anlaştı

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor iç transferde kaleci Cengiz ile de anlaşma sağladı.

Cengiz de anlaştı

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor iç transferde kaleci Cengiz ile de anlaşma sağladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Cengiz de anlaştı

Önceki gün Yozgat’a gelerek kırmızı siyahlı yönetim ile masaya oturan başarılı file bekçisi yaptığı ilk görüşme sonrasında aradaki bazı pürüzler nedeniyle anlaşma sağlayamamıştı. Düşünmek için zaman isteyen kaleci Cengiz, dün kulüp başkanı Kazım Arslan’ı arayarak şartları kabul ettiğini ve gelecek sezon kırmızı siyahlı formayı giymek istediğini söyleyerek Yozgatspor ile anlaşma sağladı. Başarılı file bekçisi Cengiz iki sezondur Yozgatspor kalesini başarı ile korumaya çalıştığını belirtti. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da kırmızı siyahlı forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan kaleci Cengiz, Yozgatspor’da çok mutlu günlerinin olduğunu bundan sonra da güzel günlerin kendilerini beklediğine inandığını sözlerine ekledi. 

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