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Çeliksoy’dan tepki

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Yozgat SHÇEKspor Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıkaya Belediyespor ile oynanan müsabaka öncesinde taraftarlarına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

11 Mart 2022 Cuma 00:50
Çeliksoy’dan tepki

 Çeliksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat Mustafa Bacanlı Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunu tüm maddi imkânsızlıklara rağmen grubunu lider tamamlayan Play–Off ilk eleme müsabakasında rakibi Yerköy Köseli Bağlarbaşıspor’a deplasmanda 3-1 yenilen ve kendi sahasında 5-2 dönüş yaparak Play-Off son 5 takım arasında kaldıklarını hatırlattı. TFF tarafından Play-Off müsabakalarının kura çekilişi için Sarıkaya İlçe Belediye Başkanının ev sahipliğinde Sarıkaya ilçesinde çekildiğini tek devreli ve puan üstünlüğüne göre bir statü ile Play-Off müsabakalarının oynanmasına karar verildiğini hatırlatan Çeliksoy, ‘’Takımımızın ilk maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 13:00’da tarafsız sahada Sarıkaya Belediyespor ile oynanacaktı, fikstüre göre ev sahibi takım Yozgat SHÇEKspor gözüküyordu. Takımımız tüm hazırlıklarını yapıp Sorgun ilçe sahasına gider, taraftarlarımız YURT-Tayfa grubu ise maç başlamak üzere Sorgun ilçe stadyumuna gelir gelmez İlçe Emniyeti tarafından olağanüstü bir güvenlik tedbirleri ve insanlık dışı muamele içerisinde taraftarlarımıza olmadık uygulamalar yapılmıştır. Daha olmadı taraftar grubumuzu karlarla kaplı her bir tarafı açık kuzey tribünlerine zoraki gönderildi. Fikstüre göre Yozgat SHÇEKspor Kulübü ev sahibi takımı olarak gözükmemize rağmen kim veya kimler tarafından bu karar alındı veya bu talimatı kim verdi bilinmiyor. Fakat bilinen şu ki birileri bizden rahatsız mı oluyor. Yaşanan problemlerin sorumlusu kim? Neden biri çıkıp bu kararı biz şu sebepten dolayı aldık demiyor. Bu konu ile ilgili bütün ilgili kurum ve kuruluş suçu bir birlerine atıyorlar. Kulüplerin bağlı olduğu ve paydaşlar olan; Yozgat ASKF’mi?, FF (Yozgat İl Temsilciliği’mi?), Saha Komserleri’mi?, Hakemler’mi?, Gözlemcilermi?, Dış güçler mi?, Yada siyasiler mi? , Yoksa müsabakanın güvenliğinden sorumlu İlçe Emniyeti’mi? Bize bu talimatı biz şundan aldık veya şu kurulun kararı diyecek kimse yok mu?  Eğer ki tarafsız saha diyorsanız ve sahibi yok deniliyor ise tribün için en basitinden kura çekilebilirdi. Her iki takımın taraftarlarını da kırmamak ve tarafsız olduğunuzu göstermek adına. Bizim damarlarımızda var haksızlığa gelemeyiz, Ne kendimize yapılmasını isteriz nede bir başkasına. Bir futbolcumuz Müsabaka isim listesinde ismi olmasına rağmen bu olaylardan dolayı yaka paça karakola götürülmüş ve darp edilmiştir. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor masası kamera kayıtlarında Yozgat SHÇEK Spor Kulübü YURT – Tayfa Grubunun sahaya alınmadığı kamera kayıtlarında mevcuttur, Buradan Sorgun Kaymakamını, İlçe Emniyet Müdürünü göreve davet ediyor, Çok basit bir amatör spor müsabakasını bu kadar kendilerine sorun yapan görevli polisler hakkında gerekli işlemleri yapılmasını, yapılmadığı takdirde gerekli şikâyetlerimizi Anayasadaki hakkımızı kullanarak gerekli mercilere yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 5 Mart 2022 tarihinde Sarıkaya Belediye spora net bir skor ve güzel bir futbol ile kaybettik. Rakibimizi tebrik ederiz, kendilerine başarılar dileriz. Yozgat’ta futbolu geliştirmek istiyorsanız alt yapıya önem verin bırakın dışarıdan futbolcu getirmeyi kendi çocuklarınıza sahip çıkalım dışarıdan getirdiğiniz futbolculara dünya bir para veriyorsunuz. Ancak kendi çocuklarınıza bir ekmek arası döneri çok görüyorsunuz. Buradan son olarak şunu söylemek istiyorum yenilginin bahanesi olmaz ancak biz diğer kulüpler gibi ekonomik durumumuz yok, Bizde yürek ve inanmışlık var.  Biz Yozgat SHÇEKspor Kulübü ve taraftarlarımız YURT-Tayfa grubu olarak Yozgat Mustafa Bacanlı Birinci Amatör Küme Futbol Ligine renk ve heyecan kattığımıza inanıyor ve ayrıca taraftarlarımız birçok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Bunlardan başlıca, Yozgat’ımızın çocuğu Eslam Fatma’ya umut ol kampanyası, Yozgatspor 66 lira destek kampanyası, Sokak Hayvanlarına karşı kış aylarında yemek ihtiyacı gibi birçok sosyal projelerimiz vardır’’ dedi.

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