Çeliksoy’dan tebrik ve sitem

Yozgat SHÇEKspor Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, kulüplerinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonu minik sporcuların hazırlık maçı için Kayseri’de olduklarını ve çocukların orada harikalar yarattığını, çok güzel Yozgat’ı temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca emeklerinden dolayı başta İlhan Özbay olmak üzere, Avni Yılmaz ve diğer antrenörlere teşekkür eden Çeliksoy, ‘’Kayseri’deki spor Tesisler harikaydı, Yozgatspor’umuzun maçlarını yaptığı tek sahamız olan sahanın çimlerinin Hollanda’dan geldi diye övünür dura kalalım. Kayseri’de amatör sporcuların antrenman ve maç sahalarının tamamı yeşil ve aynı anda en az on takım antrenman yapabilir. Amatör Spor evinden, Soyunma odalarına ve çim sahalarına kadar hepsi harika neden Yozgat’ta olmasın bizim Belediyemiz veya Valiliğimiz gençlerimize bu hizmetleri çok mu görüyor. Yozgat’ımızın sahası yenileniyor ne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri nede siyasiler tam anlamı ile yeni yapılacak sahanın altında Yozgat Merkez’de faaliyet gösteren Spor Kulüplerimize bir oda verilip verilmeyeceğini veya böyle bir çalışma olup olmadığını bilemiyorlar maalesef’’ dedi.