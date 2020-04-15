Celal Atik tamam gibi

1952 yılında Yozgatlılara hizmet vermeye başlayan ve zaman zaman çeşitli tadilatlardan geçirilen Celal Atik Spor Salon’unda 67 yıl sonra ilk defa parkeleri de değiştirildi. En son 2006 yılında parkeleri bakıma alınan, geçtiğimiz yıllarda da ufak tefek tadilatlar gören Celal Atik Spor Salon’unda Nisan ayının sonun kadar çalışmaların tamamlanacağı öğrenildi. 67 yılın yorgunluğunu üzerinde barındıran ve artık ömrünü tamamen yitiren Spor Salonu'nun parkeleri tamamen değiştirilirken, salonun iç kısmında çeşitli tadilatlar yapıldı. Dış cephesinde de tadilat çalışmaları ve boyama yapılan Celal Atik Spor Salon’unda çalışmaların yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı ufak tefek birkaç tadilatın kaldığı bildirildi. Bu ayın sonuna kadar tamamen çalışmaların tamamlanacağının öğrenildiği spor salonunda Mayıs ayından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor. Kış döneminde ve Korana Virüsü tatiline rağmen çalışmalar hız kesmenden devem eden Celal Atik Spor Salon’u yenilenmiş haliyle yeni dönemde vatandaşlara hizmet verecek. Korana virüs kapsamında alınan yasakların bitmesinin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak olan Celal Atik Spor Salon’u yeni parkeleri ve yeni yüzüyle daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlanacak.