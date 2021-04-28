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Celal Atik anıldı

GÜREŞ Federasyonu Başkanlığı, Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu hemşehrimiz Celal Atik'i ölümünün 42. yılında rahmetle andı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:37
Celal Atik anıldı

Yapılan açıklamada, Türk güreşinin efsane güreşçilerinden Mustafa Dağıstanlı, Mahmut Atalay, Ahmet Ayık gibi şampiyonların antrenörü olan ünlü güreşçi Celal Atik’in, 27 Nisan 1979 tarihinde vefat ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Celal Atik 1948 yılında destan yazan Londra Olimpiyatları kadrosunda da yer almıştı. Yaşar Doğu ile birlikte milli takım antrenörlüğü yapan Celal Atik'e soyadını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Türkiye Güreş Federasyonu olarak Türk güreşine büyük katkılar sunan Celal Atik'i bir kez daha rahmet anıyoruz’’ denildi. 

CELAL ATİK KİMDİR?
1918 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Gürden (Yazıkışla) köyünde doğan Atik, soyadını Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır. 1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Atik'in çevik hareketlerinden dolayı onu seyretmekte olan Atatürk'ün “Sen çok atik bir pehlivansın, soyadın da Atik olsun” önerisinde bulunması sonucu, Celal ‘Doğan’ olan soyadı ‘Atik’ olarak değiştirilmiştir. Oldukça başarılı bir kariyer geçiren Atik; 1940-1951 yılları arasında yapılan tüm ikili karşılaşmalarda rakiplerini yenmiştir. Güreşçilik kariyeri bittikten sonra da 1955 yılı ile 1979 yılları arasında Millî Takım Baş Antrenörlüğü yapmıştır.
SPORCULUK KARİYERİ: 
1940 - İstanbul da Greko-Romen stil 72 Kg da Balkan 2.
1946 - Stokholm İsveç de Serbest stil 67 Kg da Avrupa 1.
1947 - Prag Çekoslovakya da Groko-Romen stil 67 Kg da Avrupa 3.
1948 - Londra Olimpiyatlarında Serbest stil 67 Kg da 1.
1949 - İstanbul Türkiye de Serbest stil 73 Kg da Avrupa 1.
1950 - Stokholm İsveç de Greko-Romen stil 73 Kg da Dünya 2.
1951 - Helsinki Finlandiya da Serbest stil 73 Kg da Dünya 1.

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Celal Atik Anıldı
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