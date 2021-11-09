Çekinerek geldiler mutlu döndüler

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, kendi illerinin takımı olan Yozgatspor ile oynamanın çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Yozgatspor’un bir Yozgatlı olarak her zaman kendileri için ayrı bir yerde olduğunu dile getiren Akkaya, ancak kendileri ile aynı ligde bulunan Yozgatspor karşısında duygusallığı bir kenara bırakarak kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti. İlk etapta Yozgatspor karşısına çekinerek çıktıklarını dile getiren Akkaya, ‘’Oyuncularım müsabakanın özellikle ilk yarısında Yozgatspor gibi bir takım karşında heyecanlılardı, ikinci yarıda bu heyecanı üzerimizden attık ve sahada çok iyi oynamaya başladı. Üst üste geliştirdiğimiz ataklar neticesinde de bulduğumuz iki golle skoru eşitledik. Daha sonra takımım galibiyet için Yozgatspor kalesine yüklendi bir topumuz direkten döndü, bir topumuzu Yozgatspor kalecisi son anda kornere çeldi. Ayrıca son dakikalarda 17 yaşındaki genç oyuncumuz Yozgatspor kalecisi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda heyecanlanınca topu farklı şekilde auta atarak yüzde yüzlük golü kaçındı. Yozgatspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf biz oldu. İlimizin takımı Yozgatspor’a bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum, biz de bu ligde gidebildiğimiz son noktaya kadar gideceğiz’’ dedi.