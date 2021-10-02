Çekerek’te voleybol antrenmanlarına devam

Çekerek Spor Salon’unda Voleybol Antrenörü Fatih Bal gözetiminde gerçekleştirilen voleybol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan voleybol kursuna katılan gençler Türkiye’nin voleybol branşında çok başarılı olduğunu bu nedenle de voleybolu çok sevdiklerini söylediler. Kendi ilçelerinde voleybol kursunun açılmasını fırsat bilerek kursa yazıldıklarını dile getiren genç voleybolcular ileride iyi birer voleybolcu olabilmek için yoğun çaba sarf edeceklerini belirttiler.