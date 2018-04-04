Çekerek’te futbol sevgisi

Yozgat 2’inci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Çekerek Belediyespor ile Bişekspor arasında oynanan karşılaşmaya ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlar, sahanın kenarında bulunan doğal tribünde izledi. Çekerek Kaymakamı Enver Çakır, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, maç öncesinde takım futbolcularına başarı diledi. Maçın 90 dakikasını her iki ilçe yöneticisi heyecanla takip etti. Başkan Bozkurt, ‘’Takımımız 90 dakika boyunca çok iyi bir mücadele verdi. Ancak, yakalanılan pozisyonlarda istenilen son vuruşları yapamayarak, sahadan 1-1’lik skor ile oynadılar. Takımımızın göstermiş olduğu performanstan ötürü, tüm ekibimizi kutluyor, başarılar diliyorum’’ dedi.

