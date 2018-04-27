Çekerekspor’un Müdür kaptanı

Çekerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olan Vahap Konakçı, aynı zamanda ilçenin futbol takımında da forma giyiyor. Çekerek Belediyespor’un takım kaptanlığı görevini üstlenen Konakçı gösterdiği performans ile de herkes tarafından büyük beğeni topluyor. Takımın aldığı galibiyetlerde başrolü oynayan Konakçı, ilçede gerçekleştirdiği faaliyetlerle de ilçe halkının taktirini topluyor. Çekerek Belediyespor Antrenörü Nevzat Uslu, takımlarında forma giyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vahap Konakçı’nın ilçe halkı tarafından büyük beğeni topladığını ve herkes tarafından taktir gördüğünü söyledi. Takımlarının kaptanlık görevini yapan Vahap Konakçı’nın takımın bel kemiği olduğunu dile getiren Uslu, ‘’Müdürümüz sahada gösterdiği performans ile herkesin beğenisini topluyor. Ayrıca çok çalışkan olan müdürümüz ilçede gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle de dikkat çekiyor’’ dedi.