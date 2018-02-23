Çekerek iddialı geliyor

Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Mert gözetiminde haftada üç gün sahada çalışma yaparak, sezona hazırlanan Çekerek Belediyespor takımının çalışmasını Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt da takip etti.

Başkan Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir İnce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vahap Konakçı ile birlikte takımın antrenmanlarını izleyip, ardından da toplantı yaptı.

17-18 yaş gruplarındaki gençlerden oluşan takıma yağmurluk, eşofman, ayakkabı, forma, çanta gibi spor malzemeleri dağıttı Başkan Bozkurt, başarı dileğinde bulundu.

Genç futbolcular, hedeflerinin şampiyon olarak, yeniden bir üst kümeye terfi etmek istediklerini ifade ettiler.