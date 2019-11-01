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Çekerek galibiyet peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor hafta sonu Yozgat Çamlıkspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Çekerek galibiyet peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz A Grubunda mücadele eden Çekerek Belediyespor hafta sonu Yozgat Çamlıkspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Çekerek galibiyet peşinde

Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu, Pazar günü deplasmanda kendileri ile aynı puana sahip olan Çamlıkspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Çamlıkspor’u deplasmanda yenerek Play-Off için önemli bir avantaj yakalamak istediklerini dile getiren Uslu, ‘’Ligin ilk üç haftalık bölümünde bir beraberlik, bir galibiyet, bir de mağlubiyet aldık. Dört puan ile şuanda grupta üçüncü sıradayız. Bizimle aynı puana sahip olan Çamlıkspor ile de zor bir müsabakaya çıkacağız. Deplasmanda karşılaşacağımız rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve oyuncularımız moral motivasyon açısında iyi durumdalar’’ dedi.

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