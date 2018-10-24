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ÇEKEREK BELEDiYE FARKI

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda zirve mücadelesi veren Çekerek Belediyespor, konuk ettiği Şafaatlispor karşısında aldığı farklı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

ÇEKEREK BELEDiYE FARKI

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda zirve mücadelesi veren Çekerek Belediyespor, konuk ettiği Şafaatlispor karşısında aldığı farklı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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ÇEKEREK BELEDiYE FARKI

Ligde çıktığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puan ile zirvenin ortağı olan Çekerek Belediyespor gözünü grup liderliğine dikti. Çekerek Belediyespor yöneticilerinden Nevzat Uslu, bu sene Play-Off parolası ile başladıkları Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ilk üç haftalık bölümü kayıpsız atlattıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında üçte üç yaptıklarını hatırlatan Uslu, Sorgun Belediyespor’un ardından averaj ile ikinci sırada olduklarını belirtti. Hedeflerinin grubun lider bitirmek olduğunu vurgulayan Uslu, ‘’Bu hafta Şefaatlispor ile çok zor bir müsabakaya çıktık. Güçlü rakibimiz karşısında müsabakanın ilk yarısında gerçekten çok zorlandık ancak ikinci yarıda takımımız toparlandı. İsmail, Ömer Faruk, kaptanımız Vahap Konakçı ve Fatih Öztürk’ün attığı gollerle karşılaşmayı farklı kazandık. Oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9’a yükselten takımımız ligdeki iddiasını sürdürüyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.
Bu hafta Sorgun Belediyespor ile karşılaşacaklarının altını çizen Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu, ‘’Bu hafta lider Sorgun Belediyespor’u konuk edeceğiz. Grubun en güçlü ekiplerinden biri olan Sorgun Belediyespor yenerek grupta zirveye kurulmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz ve Sorgun Belediyespor Çekerek’ten eli boş dönecektir’’ diye konuştu. 
 

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